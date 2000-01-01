16.06 07:02 MIGnews.com

Саудовский наследник обвинил в атаках против танкеров Иран

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Наследный принц Саудовский Аравии Мухаммед бин Салман обвинил исламскую республику Иран в организации атак против танкеров в Оманском заливе. Он предупредил, что Саудия “не будет колебаться” в час, когда потребуется предпринять решительные меры для защиты жизненно важных маршрутов в Заливе.Принц дал интервью пан-арабской газете Asharq al-Awsat.Мухаммед бин Салман сказал: “Мы не хотим войны в регионе...Но мы не будем колебаться и разберемся с любыми угрозами нашему народу, нашему суверенитету, нашей территориальной целостности и нашим жизненно важным интересам”.Принц добавил: “Иранский режим не оказал уважения японскому премьер-министру, находившемуся в Тегеране, и атаковал два танкера, один из которых был японским”.Принц также обвинил “Иран и его прокси” в атаках против четырех танкеров в Фуджейре 12 мая.Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих потребовал “стремительной и решительной” реакции на атаки против танкеров в Персидском заливе.В субботу, 15 июня, глава крупнейшей международной мореходной ассоциации BIMCO Джейкоб Ларсен сообщил, что некоторые фирмы начали запрещать заход в Оманский залив и Ормузский пролив своим судам.Ларсен также сказал, что в случае, если ситуация ухудшится, могут быть организованы военные эскорты, сопровождающие танкеры при прохождении через пролив.