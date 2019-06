16.06 17:05 MIGnews.com

"Саре Нетаниягу очень повезло с соглашением"

Бывшая сотрудница Генеральной прокуратуры раскритиковала соглашение о признании вины, которое было заключено на этой неделе с супругой премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Об этом сообщает The Times of Israel Общаясь с редакцией The Times of Israel в четверг, Авиа Алеф заявила, что Сара Нетаниягу - публичная личность, а поэтому применимые к ней стандарты тоже должны быть более высокими, а сделку, которую с ней заключили, бывшая сотрудница прокуратуры назвала "скорее снисходительной".Алеф также указала на несоответствия между оригинальными обвинениями и формулировками в окончательной версии заключенной сделки.Кроме того, она подчеркнула, что штрафные санкции по сделке оказались значительно меньшими суммы, растрату которой приписывали жене премьера.Авиа Алеф добавила, что вся договоренность выглядит так, будто самому главе государства не было известно о том, что происходило в его резиденции.