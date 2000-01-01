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Эрдоган рассказал, когда ожидает поставки российских С-400 | Фото:16.06 15:16   MIGnews.com

Эрдоган рассказал, когда ожидает поставки российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что он ожидает, что Россия начнет поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 уже в первой половине июля, сообщило агентство Reuters, передает The Times of Israel.

"Мы обсуждали тему С-400 с Россией. Действительно, вопрос о С-400 решен… Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - заявил турецкий лидер в интервью телеканалу NTV, вернувшись из поездки в Таджикистан, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства добавил, что намерен обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом реакцию Вашингтона на покупку Анкарой российских С-400, несовместимых с системами НАТО.

Напомним, что их встреча состоится на саммите Большой двадцатки (G20) в июне.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу предупредил, что Анкара отреагирует, если США введут против его страны санкции в связи со спорным планом Анкары приобрести систему противоракетной обороны российского производства.


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