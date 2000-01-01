Эрдоган рассказал, когда ожидает поставки российских С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что он ожидает, что Россия начнет поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 уже в первой половине июля, сообщило агентство Reuters, передает The Times of Israel.
"Мы обсуждали тему С-400 с Россией. Действительно, вопрос о С-400 решен… Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - заявил турецкий лидер в интервью телеканалу NTV, вернувшись из поездки в Таджикистан, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства добавил, что намерен обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом реакцию Вашингтона на покупку Анкарой российских С-400, несовместимых с системами НАТО.
Напомним, что их встреча состоится на саммите Большой двадцатки (G20) в июне.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу предупредил, что Анкара отреагирует, если США введут против его страны санкции в связи со спорным планом Анкары приобрести систему противоракетной обороны российского производства.