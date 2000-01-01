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Гистадрут объявил режим трудовых санкций 16.06 13:05   MIGnews.com

Гистадрут объявил режим трудовых санкций

Гистадрут объявил о введении режима трудовых санкций в государственном секторе.

Причиной является запланированное министерством финансов урезание пенсий вкладчиков “старых” старых пенсионных фондов, вступающее в силу с 1 июля.

Режим трудовых санкций будет введен в министерствах, правительственных агентствах, органах местного самоуправления и системе народного образования.

Глава профсоюза учителей Арнон Бен-Давид заявил: “До тех пор, пока мы не получим официального документа о том, что урезание пенсий отложено, состояние трудового конфликта продолжится”.


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