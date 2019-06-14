16.06 11:24 MIGnews.com

Знаменитый израильский пиарщик: Лиор Шляйн, я мочусь на тебя

אוקי, משהו עובר על רני רהב pic.twitter.com/VzO9b6D7aM — Yonatan Kitain (@YonatanKit) June 14, 2019

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Рани Рахав, владелец известного пиар-агентства, представлявшего интересы компаний El Al, Cellcom, HP, IDB, Банка Апоалим и многих других, обрушился с жестокой критикой на известного сатирика Лиора Шляйна.Шляйн, в своей программе Гав Ха Ума издевался над планами нового шоу 13-го канала “Шарон и Рани бам.” Шоу было представлено в программе “Офира и Беркович”. Шляйн сказал: “На нашем канале работают лучшие журналисты и репортеры - равив Дрюкер, Аела Хасон, Яаков Эйлон, Тамар Иш-Шалом. Они смотрят на Офиру и Берковича и говорят: Это любительский, это местечковый эксперимент, это оскорбление для рассудка! Вот что мы получили! Шарон и Рани, программа из трущоб!”Шляйн также утверждал, что Рахав и Галь “лгут о фактах”, не вступают в конфронтацию с теми, кто лжет, и “комфортны” для власти. прежде всего, для премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Шляйн несколько раз напомнил о том, что сам Рахав называет себя “профаном”, не знакомым с законодательной системой: “Рахав не знает законов, счастье, что он сказал это по телевизору, незнание законов не освобождает от ответственности директора программы актуальных новостей”. Также Шляйн заявил, что “Рахав оставляет за собой в коридоре след мокроты”.Рахав гневно ответил Шляйну: “Господин Шляйн, я просто мочусь на тебя. Господин Шляйн, ты имеешь понятие о демократии? В Японии уже сделали бы харакири с теми позорными рейтингами, которые ты получаешь за твою программу, которую демонстрируют в прайм тайм. Сравни свои рейтинги с Офирой и Беркович, а потом тявкай”.На прошлой неделе бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-майор в отставке Яир Голан жестко раскритиковал известного израильского сатирика и шоумена, сожителя депутата Кнессета Мейрав Михаэли Лиора Шляйна.Голан, выступая на мероприятии Тикун Лейл Шавуот в Герцлии, раскритиковал постоянные нападки Шляйна в эфире сатирического шоу Гав Ха Ума на представителей ультрарелигиозного сектора и против так называемой “религиозной пропаганды”.Голан заявил: “Я не знаю, что зацепило Лиора Шляйна, но он зациклен на “религиозной пропаганде”, а также на том, насколько отвратительны ортодоксы и тому подобное. Когда я слышу такие вещи, у меня внутри все переворачивается, и я спрашиваю: "Над чем смеешься, идиот, над нашим еврейским наследием?". Я могу вам сказать только одно – из всего моего общения с ультрарелигиозным сектором я понял, что, несмотря на громадную разницу в стиле жизни и ценностях, они – мои братья”.