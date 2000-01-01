Губернатор Нью-Йорка отложил визит в Израиль

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отложил недавно запланированную поездку в Израиль, сославшись на неспокойную обстановку на северной и южной границах государства.
Об этом в среду, 16 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дани Левера.
Согласно заявлению, губернатору очень хочется в ходе своего визита не только встретиться с представителями политического руководства Израиля, но и посетить Голанские высоты и побывать у административной границы с Газой.
По данным издания, американский политик выразил надежду на то, что вскоре конфронтация уменьшится и он сможет побывать в Израиле в ближайшие несколько недель.
Как известно, он уже совершал несколько официальных поездок в Израиль, в том числе в 2014 году, пребывая на втором сроке во время предвыборной кампании.