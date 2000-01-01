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В ЮАР от евреев требуют выступить против Израиля | Фото:16.05 10:47   MIGnews.com

В ЮАР от евреев требуют выступить против Израиля

Правящая партия Южной Африки во вторник осудила ЦАХАЛ, сравнивая недавние действия израильских военных, защищающих границу с Газой, с жестокостью, которую нацисты проявляли по отношению к евреям.

Об этом в среду, 16 мая сообщает The Times of Israel.

Также во вторник руководители еврейской общины страны осудили свое правительство за отзыв южноафриканского посла в Израиль на фоне смертельных беспорядков на границе с Газой.

Между тем партия, "Африканский национальный конгресс" заявила, что "все жители Южной Африки должны восстать и относиться к Израилю как к изгнаннику, которым он и есть".

В заявлении правящей партии указывается, что "ни правительственная пропаганда, ни граждане Израиля не смогут скрыть систематическое угнетение израильского народа".

Отметим, что этот призыв был адресован и евреям, проживающим на территории ЮАР, поскольку в послании АНК говорится, что "южноафриканцы еврейской веры и культуры также должны выступить против притеснения палестинцев Израилем", как когда-то выступили против апартеида некоторые британцы и голландцы.
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