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В Кнессет внесен законопроект о признании геноцида армян | Фото:16.05 09:27   MIGnews.com

В Кнессет внесен законопроект о признании геноцида армян

Депутат ИциК Шмули (Сионистский Лагерь) внес на рассмотрение Кнессета законопроект о признании армянского геноцида.

Шмули указал на то, что Государство Израиль до сего дня уклонялось от признания геноцида армян в Османской империи - несмотря на то, что этот исторический факт признан уже 29 государствами мира.

Шмули заявил: “Мы не готовы принимать моральные поучения и антисемитские гимны от Турции, которая ежедневно бомбит тысячи курдов в Сирии и одновременно несет ответственность за геноцид против армян , и за те зверства, которые творили турки в отношении меньшинств на протяжении всей своей истории. Мы считаем, что сейчас - самое время для признания этих фактов, и если мы хотим предотвратить повторение подобных вещей, настало время Кнессету сделать то, что уже сделали многие парламенты по всему миру”
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