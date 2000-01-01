США вели санкции против главы Центрального банка Ирана

По данным издания, Валлиола Сеиф был признан американской стороной "глобальным террористом" вместе с другим высокопоставленным должностным лицом Али Тарзали, который является представителем руководства национального банка Ирана.
Согласно информации издания, Министерство финансов США обвинило этих высокопоставленных сотрудников в использовании Национального банка Ирана для перевода миллионов долларов в помощь террористической группировке "Хизбалла".
Отметим, что технически санкции не распространяются на Центральный банк Ирана, однако они могут значительно увеличить изоляцию Ирана от глобальной финансовой системы.