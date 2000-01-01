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США вели санкции против главы Центрального банка Ирана | Фото:16.05 09:34   MIGnews.com

США вели санкции против главы Центрального банка Ирана

Увеличивая финансовое давление на Иран, Соединенные Штаты ввели в действие санкции против председателя Центрального банка Ирана, запрещающие вести какой-либо бизнес с этим лицом.

Об этом в среду, 16 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Валлиола Сеиф был признан американской стороной "глобальным террористом" вместе с другим высокопоставленным должностным лицом Али Тарзали, который является представителем руководства национального банка Ирана.

Согласно информации издания, Министерство финансов США обвинило этих высокопоставленных сотрудников в использовании Национального банка Ирана для перевода миллионов долларов в помощь террористической группировке "Хизбалла".

Отметим, что технически санкции не распространяются на Центральный банк Ирана, однако они могут значительно увеличить изоляцию Ирана от глобальной финансовой системы.
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