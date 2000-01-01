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Турция выслала генерального консула Израиля в Стамбуле 16.05 08:28   MIGnews.com

Турция выслала генерального консула Израиля в Стамбуле

Минувшей ночью турецкие власти отдаоли распоряжение о высылке из страны генерального консула Израиля в Стамбуле Йоси Леви Сафри.

Ранее Израиль потребовал от генерального консула Турции в Иерусалиме покинуть страну.

Сафри передали, что он обязан покинуть Турцию “как можно быстрее”.

Консула Сафри вызвали ночью в турецкий МИД, где ему было передано требование покинуть страну. Оно в точности повторяло формулировки, ранее переданные послу Израиля в Турции Эйтану Наве.

Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил: “ХАМАС - не террористическая организация, а палестинцы - не террористы. Это - движение сопротивления, которое защищает палестинское отечество от оккупирующей страны, мир должен объединится в солидарности палестинцев против их угнетателей”.
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