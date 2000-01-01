Турция выслала генерального консула Израиля в Стамбуле
Минувшей ночью турецкие власти отдаоли распоряжение о высылке из страны генерального консула Израиля в Стамбуле Йоси Леви Сафри.
Ранее Израиль потребовал от генерального консула Турции в Иерусалиме покинуть страну.
Сафри передали, что он обязан покинуть Турцию “как можно быстрее”.
Консула Сафри вызвали ночью в турецкий МИД, где ему было передано требование покинуть страну. Оно в точности повторяло формулировки, ранее переданные послу Израиля в Турции Эйтану Наве.
Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил: “ХАМАС - не террористическая организация, а палестинцы - не террористы. Это - движение сопротивления, которое защищает палестинское отечество от оккупирующей страны, мир должен объединится в солидарности палестинцев против их угнетателей”.