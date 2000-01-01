"Дело 1270" лопнуло

“Сенсация столетия”, “дело, потрясшее основы политической системы”, “попытка подкупа судьи Верховного Суда” - также известное как дело 1270, тихо закрыли по рекомендации полиции.
20 февраля известный израильский журналист и ненавистник премьер-министра Биньямина Нетаниягу Бен Каспит опубликовал “разоблачение”, согласно которому соратника премьер-министра Биньямина Нетаниягу подозревают в том, что он предлагал судье БАГАЦа должность юридического советника правительства в обмен на закрытие дела о несоразмерных тратах его супруги на доставку готовых блюди найме шеф-поваров для работы в резиденции.
Каспит утверждал, что в 2015 году через посредника личный представитель премьера Нир Хефец предложил судье в отставке Хиле Герстель место юридического советника правительства на том условии, что она использует это назначение, чтобы закрыть дело против Сары Нетаниягу. Как отмечается, судью это очень сильно потрясло.
Судья Герстель недавно дала новые показания в полиции, которые корреспондент второго канала израильского ТВ Амит Сегаль называет не иначе, как “драматическими”. Показания полностью опровергают подозрения и обвинения, которым были посвящены несколько недель скандальных публикаций в израильской прессе, и снимают с советника Нетаниягу Эли Камира всякую вину.
Судья Герстель сообщила: “Хотя я в свое время и назвала сделанные мне предложения “криминальными” я не имела в виду уголовно наказуемое деяние”. По новой версии Герстель, с которой согласилась полиция и как представляется, согласится прокуратура, она не является “экспертом по криминальному праву”, что и породило вышеописанную терминологическую путаницу, и предложение было “сделано в очень туманной форме, которую нельзя описать в рамках “назначение в обмен на услугу”.
Герстель никак не прокомментировала тот факт, что один из наиболее высокопоставленных сановников государства был арестован на основании ее показаний и провел в заключении семь дней, где, по его словам, он стал объектом психологического давления и угроз.
Одной из возможных причин того, что “дело 1270” замяли стали появившиеся в прессе сообщения о том, что молчание юридического советника правительства Авихая Мандельблитта на фоне “землетрясения в юридической системе связано с тем, что его самого могут шантажировать.