16.05 07:19 MIGnews.com

Израиль заморозил импорт продуктов из Турции

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Министр сельского хозяйства Израиля Узи Ариэль отдал распоряжение о прекращении импорта сельскохозяйственных продуктов из Турции.Решение принято после ряда анти-израильских высказываний президента Турции тайипа Реджепа Эрдогана и высылки израильского посла из Анкары.Между тем министр экономики Израиля отменил семинар, посвященный экономическим отношениям с Турцией, заявив: Пора положить конец лицемерию. Турция финансирует террористические организации и хочет получать выгоды от израильского ноу-хау и инноваций. Пора с этим покончить”.