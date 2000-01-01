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Израиль заморозил импорт продуктов из Турции 16.05 07:19   MIGnews.com

Израиль заморозил импорт продуктов из Турции

Министр сельского хозяйства Израиля Узи Ариэль отдал распоряжение о прекращении импорта сельскохозяйственных продуктов из Турции.

Решение принято после ряда анти-израильских высказываний президента Турции тайипа Реджепа Эрдогана и высылки израильского посла из Анкары.

Между тем министр экономики Израиля отменил семинар, посвященный экономическим отношениям с Турцией, заявив: Пора положить конец лицемерию. Турция финансирует террористические организации и хочет получать выгоды от израильского ноу-хау и инноваций. Пора с этим покончить”.
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