Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Президент Гватемалы прибыл в Израиль для открытия посольства | Фото:16.05 09:08   MIGnews.com

Президент Гватемалы прибыл в Израиль для открытия посольства

Президент Гватемалы Джимми Моралес прибыл во вторник в Израиль, чтобы принять участие в официальном открытии посольства своей страны в Иерусалиме, сообщает в среду, 16 мая The Jerusalem Post.

Уточняется, что вместе с ним прилетели министр иностранных дел, министр обороны и другие высокопоставленные представители администрации.

Отметим, что Гватемала стала вторым после США государством, совершившим этот символический жест в поддержку Израиля. Накануне, 14 мая, в Иерусалиме состоялось открытие американского посольства.

Гватемала – одна из семи стран, голосовавших в поддержку позиции США и Израиля на Генассамблее ООН.

Как известно, о намерении перевести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим Моралес объявил еще 5 марта на ежегодной конференции AIPAC в Вашингтоне, заявив, что он "принимает правильное решение".

"Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он открыл и возглавил этот путь. Его мужественное решение воодушевило и нас", - сказал тогда Моралес.

В 1959 году Гватемала стала первой страной, открывшей посольство в Иерусалиме, но под международным давлением ей пришлось переместить дипломатическое представительство в Тель-Авив.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:34
США вели санкции против главы Центрального банка Ирана
09:27
В Кнессет внесен законопроект о признании геноцида армян
09:20
Тель-Авив: 6-летний ребенок висит между небом и землей  
08:42
USGS объявила красный уровень тревоги из-за Килауэа
08:28
Турция выслала генерального консула Израиля в Стамбуле
08:21
ЦАХАЛ опубликовал видео беспорядков на границе с Газой
08:10
Партия Эрдогана отвергла закон о санкциях против Израиля
08:02
"Дело 1270" лопнуло
07:44
Нетаниягу обсудил Иран с Меркель и Макроном
07:19
Израиль заморозил импорт продуктов из Турции
07:08
Глава МВД Израиля намерен изменить американские паспорта
05:38
Минфин США готов ввести новые санкции против РФ
04:34
Картину Модильяни продали на Sotheby's за 157 млн долларов
03:27
Tesla X отбуксировала Boeing
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus