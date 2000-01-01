Нетаниягу обсудил Иран с Меркель и Макроном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во вторник вечером в телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил Иран и напряженность на границе с Газой.
Об этом в среду, 16 мая сообщает Arutz Sheva со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы правительства.
Нетаниягу отметил, что президент США Дональд Трамп создал условия для сдерживания агрессии Ирана и остановки его ядерной программы.
По данным издания, Нетаниягу поблагодарил Меркель за осуждение агрессии Ирана и за ее поддержку права Израиля на защиту своего суверенитета.
Обращаясь к французскому лидеру, глава правительства подчеркнул, что Израиль будет и дальше действовать, исходя из своих интересов в сфере безопасности. По его словам, ни одна страна не была бы готова мириться с угрозами своему суверенитету.
Отметим, что переговоры лидеров состоялись на фоне массовых беспорядков вдоль границы между Газой и Израилем.