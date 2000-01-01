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Нетаниягу обсудил Иран с Меркель и Макроном | Фото:16.05 07:44   MIGnews.com

Нетаниягу обсудил Иран с Меркель и Макроном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во вторник вечером в телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил Иран и напряженность на границе с Газой.

Об этом в среду, 16 мая сообщает Arutz Sheva со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы правительства.

Нетаниягу отметил, что президент США Дональд Трамп создал условия для сдерживания агрессии Ирана и остановки его ядерной программы.

По данным издания, Нетаниягу поблагодарил Меркель за осуждение агрессии Ирана и за ее поддержку права Израиля на защиту своего суверенитета.

Обращаясь к французскому лидеру, глава правительства подчеркнул, что Израиль будет и дальше действовать, исходя из своих интересов в сфере безопасности. По его словам, ни одна страна не была бы готова мириться с угрозами своему суверенитету.

Отметим, что переговоры лидеров состоялись на фоне массовых беспорядков вдоль границы между Газой и Израилем.
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