17.05 04:44 MIGnews.com

Ас-Сиси сказал, к чему приведет перемещение посольства США

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Перемещение посольства США в Иерусалим может привести к региональной нестабильности. Об этом заявил президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси в среду, 16 мая.Впервые комментируя эту ситуацию, лидер Египта отметил, что ранее говорилось о том, что перемещение посольства будет иметь негативные последствия и приведет к недовольству палестинского народа.Также он подчеркнул, что реакция палестинцев на этот вопрос является законной.