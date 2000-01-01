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youtube17.05 04:44   MIGnews.com

Ас-Сиси сказал, к чему приведет перемещение посольства США

Перемещение посольства США в Иерусалим может привести к региональной нестабильности. Об этом заявил президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси в среду, 16 мая.

Впервые комментируя эту ситуацию, лидер Египта отметил, что ранее говорилось о том, что перемещение посольства будет иметь негативные последствия и приведет к недовольству палестинского народа.

Также он подчеркнул, что реакция палестинцев на этот вопрос является законной.
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