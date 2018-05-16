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Фото из архива 16.05 21:35   MIGnews.com

Военный США утверждает, что передавал оружие террористам

Майор США Анас Ибрагим Обаид, служивший в Сирии, рассказал журналистам, как участвовал в передаче оружия из США в руки террористов из ИГ, "Аль-Каиды" и "Фронта ан-Нусра".

"Я связался с филиалом "Аль-Каиды", чтобы они защищали и сопровождали меня и моих солдат на протяжении двух часов на пути из Северного в Западное Алеппо. Взамен я дал им пять лёгких грузовиков и боеприпасы", - передали слова военного на RT.

Обаид утверждает, что оружие, невостребованное американцами, отдавалось террористам безвоздмездно.

Помимо прочего, майор рассказал, что до службы в армии США, он был военным в армии Сирии. Так, при приеме дизертиров в ряды американских военных, для доказательства приверженности Америке, требовалось доказать связи с одной из группировок, воюющей с ИГ.

Военный сообщил, что снабжение террористов оружием проводилось по некомпетентности при президентстве Барака Обамы.
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