Военный США утверждает, что передавал оружие террористам
Майор США Анас Ибрагим Обаид, служивший в Сирии, рассказал журналистам, как участвовал в передаче оружия из США в руки террористов из ИГ, "Аль-Каиды" и "Фронта ан-Нусра".
"Я связался с филиалом "Аль-Каиды", чтобы они защищали и сопровождали меня и моих солдат на протяжении двух часов на пути из Северного в Западное Алеппо. Взамен я дал им пять лёгких грузовиков и боеприпасы", - передали слова военного на RT.
Обаид утверждает, что оружие, невостребованное американцами, отдавалось террористам безвоздмездно.
Помимо прочего, майор рассказал, что до службы в армии США, он был военным в армии Сирии. Так, при приеме дизертиров в ряды американских военных, для доказательства приверженности Америке, требовалось доказать связи с одной из группировок, воюющей с ИГ.
Военный сообщил, что снабжение террористов оружием проводилось по некомпетентности при президентстве Барака Обамы.