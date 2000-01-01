16.05 21:31 MIGnews.com

Нетаниягу: мы защитим Государство Израиль

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с супругой посетили прием для делегации Гватемалы по случаю открытия посольства этой страны в Иерусалиме.В ходе своей речи глава израильского правительства заявил:"Я рад сообщить, что, по крайней мере сегодня, на границе с Газой было относительно спокойно. Это хорошо, и причина этому - наша готовность, а также решимость солдат Армии обороны Израиля, которые защищают наши границы не от некоей гражданской демонстрации, а от военных действий ХАМАСа.Пресс-секретарь ХАМАСа сказал сегодня, что 50 из 60 погибших были членами группировки, мы располагаем аналогичной информацией.Израиль и впредь будет защищать себя при необходимости и не позволит тем, кто призывает к нашему уничтожению, проникнуть на нашу территорию и угрожать нашим поселениям. Мы продолжим защищать государство Израиль".Напомним, что в среду, 16 мая, состоялась торжественная церемония открытия посольства Гватемалы в Иерусалиме.