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Фотограф: Амос Бен-Гершом.16.05 21:31   MIGnews.com

Нетаниягу: мы защитим Государство Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с супругой посетили прием для делегации Гватемалы по случаю открытия посольства этой страны в Иерусалиме.

В ходе своей речи глава израильского правительства заявил:

"Я рад сообщить, что, по крайней мере сегодня, на границе с Газой было относительно спокойно. Это хорошо, и причина этому - наша готовность, а также решимость солдат Армии обороны Израиля, которые защищают наши границы не от некоей гражданской демонстрации, а от военных действий ХАМАСа.

Пресс-секретарь ХАМАСа сказал сегодня, что 50 из 60 погибших были членами группировки, мы располагаем аналогичной информацией.

Израиль и впредь будет защищать себя при необходимости и не позволит тем, кто призывает к нашему уничтожению, проникнуть на нашу территорию и угрожать нашим поселениям. Мы продолжим защищать государство Израиль".

Напомним, что в среду, 16 мая, состоялась торжественная церемония открытия посольства Гватемалы в Иерусалиме.
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