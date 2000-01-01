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Новое оружие против террористов - `шоколадный дрон` 16.05 21:08   MIGnews.com

Новое оружие против террористов - "шоколадный дрон"

Министерство обороны показало новое оружие, которое ЦАХАЛ применяет против палестинцев, участвующих в массовых беспорядках на границе. Управление по разработке вооружений и технологической инфраструктуры министерства обороны (МАФАТ) представило оружие, которое поможет израильским силам безопасности разгонять демонстрантов ненасильственным способ.

Проект "Choco Drone" ("Шоколадный дрон) разработан МАФАТ в сотрудничестве с израильской оборонной промышленностью в преддверии "Дня Накбы".

"Шоколадный дрон" начали применять на этой неделе. Он предназначен для перевозки тяжелых грузов и маневрирования.

Беспилотник сбрасывает большое количество мешков с веществом, которое называют "шоколадом".

Во время падения мешки лопаются, и тем самым в воздухе поднимается неприятный запах.
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