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16.05 18:31   MIGnews.com

Шмули: мы не нуждаемся в нотациях турецкого мясника

Депутат Кнессета Ицик Шмули от партии "Сионистский лагерь" представил законопроект о признании геноцида армянской и ассирийской нации.

"Убийство армянского и ассирийского народов правительством Турции, характеризовалось резней, изнасилованием, грабежом, голодом, массовыми пытками и выселением", - заявил политик.

Шмули напомнил, что сотни тысяч человек были отправлены на смертную казнь на окраинах Турции и в сирийской пустыне.

"25 концентрационных лагерей были построены оттоманским правительством, чтобы помочь избавиться от армян, которые каким-то образом сумели выжить в результате маршей смерти", - отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что "Израиль не нуждается в нотациях от антисемитского турецкого мясника, который ежедневно убивает тысячи курдов, живущих на северо-западе Сирии.

Также он возложил на Турцию ответственность "за массовое убийство армянского народа и исторические зверства, совершенные по отношению к ассирийцам".

"С таким черным пятном, следовало ожидать, что почетный султан научится прикрывать рот", - резюмировал Шмули.
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