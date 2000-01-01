16.05 18:31 MIGnews.com

Шмули: мы не нуждаемся в нотациях турецкого мясника

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Депутат Кнессета Ицик Шмули от партии "Сионистский лагерь" представил законопроект о признании геноцида армянской и ассирийской нации."Убийство армянского и ассирийского народов правительством Турции, характеризовалось резней, изнасилованием, грабежом, голодом, массовыми пытками и выселением", - заявил политик.Шмули напомнил, что сотни тысяч человек были отправлены на смертную казнь на окраинах Турции и в сирийской пустыне."25 концентрационных лагерей были построены оттоманским правительством, чтобы помочь избавиться от армян, которые каким-то образом сумели выжить в результате маршей смерти", - отметил депутат.Парламентарий подчеркнул, что "Израиль не нуждается в нотациях от антисемитского турецкого мясника, который ежедневно убивает тысячи курдов, живущих на северо-западе Сирии.Также он возложил на Турцию ответственность "за массовое убийство армянского народа и исторические зверства, совершенные по отношению к ассирийцам"."С таким черным пятном, следовало ожидать, что почетный султан научится прикрывать рот", - резюмировал Шмули.