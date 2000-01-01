17.05 07:12 MIGnews.com

Комиссия по иностранным делам поддержала закон Штерна

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На заседании комиссии по иностранным делам и обороне обсуждался законопроект о прекращении выплат находящимся в израильских тюрьмах террористам или их семьям: частный законопроект депутата Кнессета Элазара Штерна ("Еш Атид") и правительственный, поданный вслед первоисточнику. В ходе заседания, председатель комиссии депутат Кнессета Ави Дихтер заявил, что вверенная ему комиссия не может поддержать правительственный закон в том виде, в котором он был подан на рассмотрение комиссии.В соответствии с пунктом 4 правительственного законопроекта, в тексте указано:"Из тех средств, которые израильское правительство перечисляет Палестинской администрации каждый месяц, будет вычтена сумма, равная двенадцатой части общих средств". В пункте 4б говорится о том, что: "несмотря на вышесказанное, министерская комиссия по вопросам национальной безопасности, исходя из особых интересов национальной безопасности и внешних отношений Израиля, может принять решение не вычитать суммы из этих средств … или временно заморозить…".В конце заседания, председатель комиссии Ави Дихтер выделил две недели до голосования по правительственному законопроекту и отметил, что за это время просит министерство обороны подготовить другую формулировку данных пунктов."В соответствии с внесенными в законопроект изменениями, мы примем решение голосовать ли по обоим законам или по каждому в отдельности. Если в правительственное законодательное предложение не будут внесены изменения, мы не сможем проголосовать за правительственный закон в том виде, в котором он подан сегодня. Речь идет об определенных ценностях, и комиссия придерживается очень ясной позиции в этом вопросе – как депутаты от коалиции, так и от оппозиции", - подчеркнул председатель комиссии по иностранным делам и обороне Ави Дихтер.Инициатор законопроекта о прекращении выплат находящимся в израильских тюрьмах террористам или их семьям, депутат Кнессета Элазар Штерн ("Еш Атид") заявил:"Как может быть, что либо все, либо ничего?! Если кабинет сможет решать по своему усмотрению, когда и сколько вычитать, то закон просто теряет весь смысл. Цель моего законопроекта была в том, чтобы в Израиле не становилось больше семей, потерявших в терактах своих близких. Мы обязаны прекратить практику перевода финансовой помощи в ПА, которая идет на зарплаты террористам, виновным в смерти израильтян. Подобная политика стимулирует террористов, и Израиль должен приложить максимум усилий для борьбы с террором".