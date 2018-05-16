Эрдоган пригласил Меркель и Рухани на саммит ОИС по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и иранским главой Хасаном Рухани ситуацию в Газе и пригласил их на саммит Организации исламского сотрудничества для разрешения обострения палестинско-израильского конфликта.
"Наш президент провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Эрдоган проинформировал ее о чрезвычайном саммите ОИС, который состоится в Стамбуле в пятницу в связи с эскалацией насилия в секторе Газа. В ходе беседы было подчеркнуто, что мировое сообщество не должно оставаться безучастным к нарушениям прав палестинцев", - передали сообщение источника на РИА Новости.
Сообщается, что после телефонного разговора с Меркель и информирования канцлера о предстоящем саммите, у Эрдогана состоялся разговор с Рухани, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию в Газе и отметили важность Организации исламского сотрудничества как метод демонстрации миру позиции мусульманского сообщества.
Напомним, после переноса посольства США в Израиле из столицы государства, Тель-Авива, в Иерусалим, Палестинцы организовали массовые протесты под эгидой "дня Гнева". При попытках пересечь Палестинско-Израильскую границу, протестующие расстреливались армией Еврейского государства.