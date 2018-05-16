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Фото из архива 16.05 17:28   MIGnews.com

Эрдоган пригласил Меркель и Рухани на саммит ОИС по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и иранским главой Хасаном Рухани ситуацию в Газе и пригласил их на саммит Организации исламского сотрудничества для разрешения обострения палестинско-израильского конфликта.

"Наш президент провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Эрдоган проинформировал ее о чрезвычайном саммите ОИС, который состоится в Стамбуле в пятницу в связи с эскалацией насилия в секторе Газа. В ходе беседы было подчеркнуто, что мировое сообщество не должно оставаться безучастным к нарушениям прав палестинцев", - передали сообщение источника на РИА Новости.

Сообщается, что после телефонного разговора с Меркель и информирования канцлера о предстоящем саммите, у Эрдогана состоялся разговор с Рухани, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию в Газе и отметили важность Организации исламского сотрудничества как метод демонстрации миру позиции мусульманского сообщества.

Напомним, после переноса посольства США в Израиле из столицы государства, Тель-Авива, в Иерусалим, Палестинцы организовали массовые протесты под эгидой "дня Гнева". При попытках пересечь Палестинско-Израильскую границу, протестующие расстреливались армией Еврейского государства.

Позже Турция осудила действия Израиля.
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