16.05 16:00 MIGnews.com

Нетаниягу принял участие в открытии посольства Гватемалы

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Перед церемонией открытия посольства состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом Гватемалы Джимми Моралесом в узком составе, во время проведения которой супруга премьер-министра Сара Нетаниягу встретилась с супругой президента Патрицией Моралес."Buenos días, - сказал премьер-министр, открывая церемонию, - Шалом!Это начало нового этапа отношений между Гватемалой и Израилем.Я приветствую вас, президент Джимми Моралес, и вашу супругу в Иерусалиме. Я приветствую вашу делегацию, сопровождающую вас в ходе особого визита, - главу МИД Сандру Ховель, министров и членов Конгресса. Приветствую иностранных гостей, министров правительства Израиля, депутатов Кнессета, дипломатов, посла США Фридмана и его супругу.Два дня назад мы открыли американское посольство в Иерусалиме, и Гватемала не случайно входит в число первых стран, открывших свое посольство в Иерусалиме. Вы всегда были одними из первых. Всегда.Вы были второй страной, признавшей Израиль, и сыграли очень важную роль в этом процессе. В те дни ваш посол в ООН Хорхе Грандос, много сделал, чтобы убедить государства-члены ООН поддержать резолюцию по разделу Палестины, которая фактически явилась признанием Организацией Объединенных Наций еврейского государства.В его честь и в память приложенных в те дни Гватемалой усилий, в Иерусалиме есть улица Гватемала. В честь Гватемалы названы множество улиц в городах Израиля, потому что мы помним наших друзей, а Гватемала - наш друг, здесь и сейчас.У нас очень много общих целей и общих ценностей. Только кажется, что мы далеки друг от друга. На самом деле мы не далеки. Вы стали свободны в 1821 году, но концепция свободы зародилась здесь, в этом городе, где великие пророки говорили, что все люди равны перед Богом.В этом основополагающий принцип свободы, а также юридической системы. И Иудаизм, и христианство возникли в Иерусалиме. Это общий принцип, позволяющий нам продвигаться во многих современных сферах технологии, процветать. Наш союз – союз процветания. Мы уже начали над этим работать.В духе дружбы и взаимного братства мы приветствуем вас в Иерусалиме на церемонии открытии посольства. Я с нетерпением жду обсуждения с вами путей развития нашей дружбы, нашего союза, но сегодня просто хочу сказать, что рад, что вы здесь. Думаю, нам нужно больше улиц имени Гватемалы, и у нас они будут.Спасибо, Джимми. Добро пожаловать в Иерусалим. Добро пожаловать в Израиль. И еще одно: поскольку я хочу, чтобы ещё несколько улиц в Гватемале были названы именем Израиля, мой следующий визит в Латинскую Америку пройдет через Гватемалу по вашему любезному приглашению".