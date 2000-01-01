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Норвегию не устраивает сделка OMV и Газпрома 16.05 15:10   MIGnews.com

Норвегию не устраивает сделка OMV и Газпрома

В среду, 16 мая, стало известно, что Норвегия не оценила сделку обмена активами между австрийской OMV и "Газпромом", благодаря которой российский поставщик получит доступ к норвежскому континентальному шельфу.

По словам норвежского министра нефти и энергетики Терье Севикнеса, Норвегия и ранее заявляла о своем негодовании, так как хочет диверсифицированных поставок газа в Европу. Он утверждает, что европейцам крайне важно знать, что у них есть стабильный нацпроизводитель, пишет Reuters.

То есть, если российский гигант получит доступ к шельфу, некоторые могут в этом усомниться.

Севикнес рассказал, что OMV предупредили, что если будет подана заявка на одобрение сделки, власти возьмутся за нее, но пока такого запроса не поступало.

Справка. В декабре 2016 года "Газпром" и OMV договорились обменяться активами: "Газпром" хотел получить 38,5% активов OMV в обмен на 25% 4 и 5 участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения.

В феврале председатель OMV Райнер Зееле заявил, что сделка завершится до конца 2018 года, несмотря на разногласия.
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