16.05 14:18 MIGnews.com

Британия скрывая Скрипалей, нарушает двусторонние договоры

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Российские представители имеют полное право на доступ к экс-работнику ГРУ Сергею Скрипалю, сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.Во время очередного брифинга она отметила, что Сергей Скрипаль не лишен гражданства РФ, и добровольно не отказывался от него. В силу этого, у него есть полноценное право на общение с российскими консулами. Боле того, Россия имеет полное право на общение с ним, чтобы убедиться в благополучии Сергея и Юлии.По ее словам, власть РФ не удовлетворяют заявления британских коллег о том, что якобы семья Скрипалей не хочет общаться с российскими представителями и отказывается от медобследования с привлечением специалистов.Поэтому, непосредственно через российское посольство в Лондоне власти намерены продолжать требовать возможности лично переговорить со Скрипалями. Так, если им не нужна помощь России, тогда Британия должна предоставить им возможность сообщить об этом самим. Пока этого не произошло, РФ определяет ситуацию как насильственное удержание и даже похищение двух российских граждан. Такие действия британцев представляют собой серьезное нарушение двусторонних договоров.