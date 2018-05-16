Одобрено соглашение о партнерстве ЕС с Арменией

В среду, 16 мая, Комитет Европейского парламента по вопросам иностранных дел дал зеленый свет ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.
В сообщении пресс-службы ЕП говорится, что соглашение дает возможность более глубокого сотрудничества в ряде секторов.
55 депутатов поддержали соглашение, двое проголосовали против, семь - воздержались.
Как известно, Армения в 2013 году завершила переговоры с ЕС о Соглашении об ассоциации, включая ЗСТ, но под давлением российской стороны изменила курс и отказалась подписывать это соглашение, вступив в Таможенный союз, который переформатировался в Евразийский экономический союз.
Три года назад армянские власти начали новые переговоры о другом соглашении о политических отношениях с ЕС, меньшего объема и без экономической части.
Было подписано соглашение о партнерстве с ЕС в рамках саммита "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года.