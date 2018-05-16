16.05 13:13 MIGnews.com
Израильского посла унизили при вылете из Турции
Израильского посла Эйтана Наэ был унижен турецкой службой безопасности при вылете из аэропорта Стамбула.
Несмотря на дипломатическую неприкосновенность, посла обыскали и заставили снять ботинки и пиджак.
Охрана аэропорта также намеренно собрала у места проверки посла турецких журналистов.
Израильский МИД распространил заявление, в котором говорится, что речь идет о “намеренном унижении посла”.
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