16.05 13:13 MIGnews.com

Израильского посла унизили при вылете из Турции

"שגריר ישראל הושפל בשדה התעופה": דיפלומט טורקי הוזמן לנזיפה • @BarakRavid עם התיעוד המלא >> https://t.co/uZCosjMqnQ pic.twitter.com/piOnPuISn7 — חדשות עשר (@news10) May 16, 2018

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Израильского посла Эйтана Наэ был унижен турецкой службой безопасности при вылете из аэропорта Стамбула.Несмотря на дипломатическую неприкосновенность, посла обыскали и заставили снять ботинки и пиджак.Охрана аэропорта также намеренно собрала у места проверки посла турецких журналистов.Израильский МИД распространил заявление, в котором говорится, что речь идет о “намеренном унижении посла”.