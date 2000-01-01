ЕС обещает сохранить ядерную сделку с Ираном

Могерини заверила, что стороны оговаривали исключительно практические меры по поддержке договоренностей, а не юргарантии сохранения соглашения: "…Не могу говорить о правовых или экономических гарантиях, но могу говорить о серьезной, решительной, непосредственной работе ЕС", пишет Reuters.
По ее словам, европейская сторона напомнила о своей преданности продолжению, полной и эффективной реализации ядерной сделки с Ираном, которая была единогласно одобрена резолюцией СБ ООН №2231 как ключевой элемент глобальной архитектуры нераспространения ядерного оружия.
Как известно, 13 мая замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил , что Тегеран планирует в ультимативной форме требовать от европейских лидеров гарантий сохранения ядерной сделки.