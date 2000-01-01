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Лапид: примирение с турками изначально было ошибкой 16.05 11:19   MIGnews.com

Лапид: примирение с турками изначально было ошибкой

Глава партии Еш Атид Яир Лапид , на фоне нового кризиса в отношениях с Турцией и высылки израильского посла из Анкары разразился новым твитом, осуждающим политику правительства Нетаниягу.

Лапид сообщил читателям: “Соглашение о примирении, подписанное Нетаниягу изначально было ошибкой, с антисемитами типа Эрдогана не ведут политику умиротворения. Настало время правительству сказать то, что ясно уже давно: Эрдоган - часть оси исламского террора”.

Следует отметить, что мнение о лидера Еш Атид претерпело радикальные изменения. В 2016 году, за день до подписания соглашения, Лапид заявил: “Трудно переварить соглашение с Турцией, и мы все это чувствуем, Но есть национальные интересы и есть интересы безопасности - национальные интересы и интересы безопасности - превыше всего”.
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