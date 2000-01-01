16.05 09:09 MIGnews.com

Асад сжигает тела оппонентов, чтобы скрыть следы зверств

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Соединенные Штаты обвинили Сирию в казнях тысячах оппонентов и последующем сжигании их тел, с целью скрыть следы преступлений.Госдепартамент США заявил, что в тюрьме Седнайя близ Дамаска ежедневно казнят через повешение по 50 человек. Многие тела после этого сжигаются “для того, чтобы скрыть масштаб преступлений, совершаемых здесь”.Госдепартамент опубликовал спутниковые снимки тюрьмы, на которых видно здание которое, по утверждениям американцев, переделано в крематорий.В феврале Amnesty International обвинила сирийский режим в том, что за три года были повешены 13 тысяч человек, а их тела погребены в братских могилах.США, с помощью публикации этой информации и снимков, пытаются надавить на главных спонсоров Асада - Россию и Иран. Предполагается, что с момента начала гражданской войны в 2011 году в Сирии погибли 400 тысяч человек.Президент США Дональд Трамп, после удара по сирийской военной базе американскими крылатыми ракетами в прошлом месяце заявил, что “Сирия сделала много недозволенного” - но никаких конкретных действий пока не предпринял.