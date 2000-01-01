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Малиновская: Беннет не интересуется образованием 16.05 19:15   MIGnews.com

Малиновская: Беннет не интересуется образованием

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская отреагировала на демарш Нафтали Беннета в ходе пленарного заседания Кнессета. Она сказала, что глава Минпроса, как обычно, старается избежать ответственности и не готов заниматься насущными вопросами, которые обязано решать его ведомство.

"Вместо того, чтобы проявить ответственность и заняться решением проблем в системе образования - летних лагерь, продленок, детских кружков, школьных каникул и т.д, министр Беннет предпочел уклониться от ответа на профессиональные вопросы, заданные на пленарном заседании Кнессета и атаковать фракцию НДИ.

Все его поведение, полная потеря самообладания, свидетельствуют лишь о том, что министр образования абсолютно не интересуется образованием", - заявила политик.
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