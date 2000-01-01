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Эксперты: за масштабной кибератакой может стоять КНДР | Фото: Thinkstock16.05 07:51   MIGnews.com

Стоит ли КНДР за масштабной кибератакой?

Эксперты по кибербезопасности обнаружили технические доказательства возможной причастности КНДР к масштабной кибератакой с использованием компьютерного вируса WannaCry.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В понедельник, 15 мая, эксперты американской компании Symantec и российской "Лаборатории Касперского" сообщили, что в вирусной программе WannaCry найден элемент кода, который использовала группа Lazarus, которую исследователи многих компаний считают северокорейской командой хакеров.

В то же время представители обеих компаний заявили, что пока рано говорить о том, участвовала ли КНДР в беспрецедентной хакерской атаке. Как отмечает агентство, эксперты продолжат изучение кода и приглашают других экспертов помочь с его анализом.

За дальнейшим исследованием будут внимательно следить правоохранительные органы по всему миру, включая и Вашингтон.

Советник Дональда Трампа по внутренней безопасности в свою очередь заявил, что виновниками масштабной кибератаки могут быть как иностранные государства, так и киберпреступники.
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