16.05 07:51 MIGnews.com

Стоит ли КНДР за масштабной кибератакой?

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Эксперты по кибербезопасности обнаружили технические доказательства возможной причастности КНДР к масштабной кибератакой с использованием компьютерного вируса WannaCry.Об этом сообщает агентство Reuters.В понедельник, 15 мая, эксперты американской компании Symantec и российской "Лаборатории Касперского" сообщили, что в вирусной программе WannaCry найден элемент кода, который использовала группа Lazarus, которую исследователи многих компаний считают северокорейской командой хакеров.В то же время представители обеих компаний заявили, что пока рано говорить о том, участвовала ли КНДР в беспрецедентной хакерской атаке. Как отмечает агентство, эксперты продолжат изучение кода и приглашают других экспертов помочь с его анализом.За дальнейшим исследованием будут внимательно следить правоохранительные органы по всему миру, включая и Вашингтон.Советник Дональда Трампа по внутренней безопасности в свою очередь заявил, что виновниками масштабной кибератаки могут быть как иностранные государства, так и киберпреступники.