16.05 15:16 MIGnews.com

Главы МИД ЕС высказались за продление санкций против РФ

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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил о единстве глав МИД стран ЕС в вопросе продления санкций в отношении России. Свое заявление он сделал после заседания Совета глав внешнеполитических ведомств.Он отметил, что большинство выступавших по этому вопросу "решительно высказывались" за продление ограничительных мер из-за того, что "минские соглашения не выполняются"."Дискутировать не о чем", – заявил польский дипломат.Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине в 2014 году. ЕС и США ввели санкции против отдельных граждан и компаний, а позже и против целых секторов российской экономики.Западные лидеры заявляют, что сохранение антироссийских санкций зависит от выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.Москва, в свою очередь, считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию.