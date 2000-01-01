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Главы МИД ЕС высказались за продление санкций против РФ | Фото: Thinkstock16.05 15:16   MIGnews.com

Главы МИД ЕС высказались за продление санкций против РФ

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил о единстве глав МИД стран ЕС в вопросе продления санкций в отношении России. Свое заявление он сделал после заседания Совета глав внешнеполитических ведомств.

Он отметил, что большинство выступавших по этому вопросу "решительно высказывались" за продление ограничительных мер из-за того, что "минские соглашения не выполняются".

"Дискутировать не о чем", – заявил польский дипломат.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине в 2014 году. ЕС и США ввели санкции против отдельных граждан и компаний, а позже и против целых секторов российской экономики.

Западные лидеры заявляют, что сохранение антироссийских санкций зависит от выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Москва, в свою очередь, считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию.
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