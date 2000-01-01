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Трамп не возьмет Нетаниягу с собой к Стене Плача | Фото: Ави Охайон, GPO16.05 20:13   MIGnews.com

Трамп не возьмет Нетаниягу с собой к Стене Плача

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не будет сопровождать президента США Дональда Трампа в его визите к Стене Плача во время его первого официального турне по Ближневосточному региону, который должен начаться уже на следующей неделе. Об этом сообщили в Белом доме 16 мая.

"Ни один израильский лидер не присоединится к президенту Трампу во время его визита к Стене Плача", - заявил во время пресс-брифинга советник Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Рэймонд Макмастер.

Кроме того, ему задали вопрос о вчерашнем высказывании представителя Трампа, который заявил, что Стена Плача находится под контролем не Израиля, а ПА.

"Президент посетит эти религиозные объекты, чтобы подчеркнуть необходимость единства трех мировых религий, единства в противостоянии очень серьезной угрозе для всей цивилизации и единства в принятии агенды по терпимости", - ответил Макмастер.

Советник Трампа отметил, что его шеф также посетит Храм Гроба Господня в Старом Городе столицы, возложит венок в мемориал Холокоста Яд ва-Шем и выступит с речью в музее Израиля, в которой " подтвердит неизменные связи Америки с нашим ближайшим союзником на Ближнем Востоке".

Кроме того, как уже писалось, президент США выступит с речью в античной крепости Масада. Однако сегодня в Белом доме сообщили, что выступление не состоится из-за жары.

Также Трамп вместе с первой леди Меланией проведет ужин в компании Биньямина и Сары Нетаниягу.
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