16.05 17:05 MIGnews.com

Миллионы шекелей на сельское хозяйство ушли "мимо кассы"

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Государственный контролер Израиля Йосеф Шапиро обвинил министра сельского хозяйства Ури Ариэля ("Еврейский дом") в перечислении ряду некоммерческих организаций нескольких миллионов шекелей, которые предназначались бедным городам в сельских районах Израиля.Согласно ежегодному докладу госконтролера, который он 16 мая представил в Кнессете, НГО, которым перечислялись деньги из казны, управляются доверенными личностями Ариэля, с которыми он завел "дружбу" еще в бытность главы министра строительства.Йосеф Шапиро настоятельно призвал генпрокурора Авихая Мандельблита изучить данное дело.По его словам, в 2013-14 годах Ариэль окружил себя лидерами различных жилищных организаций, которые, не работая в министерстве, неоднократно были представлены в официальных документах министерства как его официальные представители.Преследуя собственные цели, они принимали активное участие в пересмотре государственного плана развития не только бедных районов, как было запланировано изначально – резолюции 741. При этом непосредственно сотрудники министерства в этом не участвовали.Таким образом, Ури Ариэль выделил миллионы шекелей на развитие районов среднего и высшего класса, где и были расположены эти организации.