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Миллионы шекелей на сельское хозяйство ушли `мимо кассы` 16.05 17:05   MIGnews.com

Миллионы шекелей на сельское хозяйство ушли "мимо кассы"

Государственный контролер Израиля Йосеф Шапиро обвинил министра сельского хозяйства Ури Ариэля ("Еврейский дом") в перечислении ряду некоммерческих организаций нескольких миллионов шекелей, которые предназначались бедным городам в сельских районах Израиля.

Согласно ежегодному докладу госконтролера, который он 16 мая представил в Кнессете, НГО, которым перечислялись деньги из казны, управляются доверенными личностями Ариэля, с которыми он завел "дружбу" еще в бытность главы министра строительства.

Йосеф Шапиро настоятельно призвал генпрокурора Авихая Мандельблита изучить данное дело.

По его словам, в 2013-14 годах Ариэль окружил себя лидерами различных жилищных организаций, которые, не работая в министерстве, неоднократно были представлены в официальных документах министерства как его официальные представители.

Преследуя собственные цели, они принимали активное участие в пересмотре государственного плана развития не только бедных районов, как было запланировано изначально – резолюции 741. При этом непосредственно сотрудники министерства в этом не участвовали.

Таким образом, Ури Ариэль выделил миллионы шекелей на развитие районов среднего и высшего класса, где и были расположены эти организации.
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