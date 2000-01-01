16.05 15:56 MIGnews.com

Дэвид Фридман официально стал послом США в Израиле

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Назначенный Дональдом Трампом посол США в Израиле Дэвид Фридман прибыл сегодня дней в канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаниягу, где и состоялась их первая официальная встреча."Добро пожаловать. Я рад видеть Вас в Иерусалиме, нашей вечной столице. Я знаю, Вы посетили Стену Плача. Мы это очень ценим", - заявил ему глава правительства.Дипломат ответил, что у него было другого места, куда бы он отправился."Это было значимым выражением солидарности. Мы с нетерпением ждем приезда президента Трампа, а также мы хотим работать с Вами и с президентом Трампом на благо укрепления нашего союза", - заверил Нетаниягу.Перед этим он провел встречу со своей коллегой – заместителем министра иностранных дел Ципи Хотовели.Также Фридман вручил сегодня верительные грамоты президенту Реувену Ривлину, официально заняв пост посла США в Израиле."Как вы знаете, президент выбрал Израиль для своего первого международного визита. Его любовь и его приверженность Государству Израиль очень для него важны, и его радует этот высочайший приоритет", - заявил он во время церемонии в президентской резиденции в столице.Напомним, что он прибыл в Израилем накануне. Вместе с ним прилетели и его семья – жена и дочь. Вскоре после приземления он направился прямиком к Стене Плача.