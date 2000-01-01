16.05 15:22 MIGnews.com

ЦАХАЛ перестанет выдавать солдатам носки и трусы

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Израильская армия прекращает выдачу предметов первой необходимости солдатам срочной службы. Вместо этого они будут получать смарт-карточку, по которой смогут покупать необходимые им вещи в торговых сетях.Каждый призывник за два месяца до призыва будет получать мейл с приглашением явиться в магазин торговых сетей Хамашбир Лецархан или H&Q. Там он будет получать “картис кохавим”, заряженный на сумму 287 шекелей. В течение первого года солдат боевых подразделений получит на карточку, в общей сложности, 2020 шекелей, солдат подразделений поддержки - 927 шекелей.Целью программы является ликвидация феномена выбрасывания на базах выданных армией предметов первой необходимости, и покупка их на личные деньги или пожертвования. Офицеры будут периодически пересматривать суммы, выделяемые солдатам тех или иных родов войск и изменять их, по мере необходимости. Солдаты также смогут покупать на данную карточку товары для личного пользования со скидкой.Программа начинает действовать с августа 2017 года.