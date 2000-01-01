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Израиль приговорил сирийского шпиона к 14 годам тюрьмы | Фото: Thinkstock16.05 14:06   MIGnews.com

Израиль приговорил сирийского шпиона к 14 годам тюрьмы

Окружной суд Нацерета приговорил жителя Мадждаль-Шамс, Судки аль-Маката, к 14 годам тюрьмы.

Аль-Макат ранее отсидел 27 лет в израильской тюрьме за шпионаж в пользу Сирии. Освободившись в в августе 2012 года он в скором времени возобновил шпионскую деятельность.

Из той части материалов процесса, которые разрешены к публикации, следует, что Макат документировал действия израильской армии на израильско-сирийской границе и с помощью интернета передавал их сирийской стороне.

Макат признан виновным в шпионаже, установлении связи с врагом в период ведения войны, поддержке террористической организации, и еще нескольким обвинениям по статьям о преступлениях против безопасности государства.

Макат был арестован в феврале 2015 года, обвинение было предъявлено ему тремя месяцами позднее. Его адвокат, Камиль Фарадж, заявил о своем намерении опротестовать вердикт.
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