Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Очередной фейк: Захарова посоветовала не читать газеты США 16.05 13:55   MIGnews.com

Очередной фейк: Захарова посоветовала не читать газеты США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы передал "очень секретную информацию" главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Дипломат не только опровергла эти сообщения, но и напомнила, что еще до встречи Лаврова и Трампа предупреждала, что американские СМИ запланировали выдать "сенсацию" о визите российских дипломатов в Белый дом.

"Приземлилась в Мадриде. Включаю телефон, а там десятки сообщений "Мария Владимировна, а правда Трамп Лаврову рассказал самый главный секрет?". Ребята, вы опять американских газет начитались? Не надо их читать. Их можно использовать по-разному, но читать не надо — последнее время это уже не только вредно, но и опасно", – написала Захарова на своей странице в Facebook.



Напомним, ранее издание The Washington Post со ссылкой на неназванный источник сообщило, что президент США якобы предоставил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и послу Сергею Кисляку совершенно секретную информацию о запрещенной группировке "Исламское государство". При этом утверждалось, что действия Трампа "вызвали резкую критику со стороны как вашингтонской администрации, так и ее бывших сотрудников".

Скандальную статью уже раскритиковали в Вашингтоне. Так, госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Лавров и Трамп на встрече в Вашингтоне не обсуждали источники и методы получения разведывательной информации или военные операции. А в Белом доме материал назвали "лживым", отметив, что президент США и глава МИД РФ обсуждали общие угрозы, с которыми столкнулись обе страны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:06
Израиль приговорил сирийского шпиона к 14 годам тюрьмы
13:39
Израильский министр: пришло время убить Башара Асада
13:32
ХАМАС: 45 коллаборационистов ликвидировали Мазена Фукаха  
13:11
Маккаби вновь меняет тренера
12:40
Хакеры украли фильм Disney и требуют выкупа
12:25
Турция: по делу о перевороте арестуют еще 85 госслужащих
10:48
"Израиль больше не может сносить удары и унижения"
10:28
Израильская компания обнаружила новую версию вируса WannaCry
10:18
Масштабная облава в Яффо
09:44
"Комментарии о Стене Плача не отражают взглядов Трампа"
09:23
В Хайфе задержали 27 нелегалов из ПА
09:09
Асад сжигает тела оппонентов, чтобы скрыть следы зверств
08:43
Баргути требует кондиционер и 20 телевизионных каналов
08:03
Взрыв в Араде: задержан сапер ЦАХАЛа и его отец
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus