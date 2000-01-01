16.05 13:55 MIGnews.com

Очередной фейк: Захарова посоветовала не читать газеты США

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы передал "очень секретную информацию" главе МИД РФ Сергею Лаврову.Дипломат не только опровергла эти сообщения, но и напомнила, что еще до встречи Лаврова и Трампа предупреждала, что американские СМИ запланировали выдать "сенсацию" о визите российских дипломатов в Белый дом."Приземлилась в Мадриде. Включаю телефон, а там десятки сообщений "Мария Владимировна, а правда Трамп Лаврову рассказал самый главный секрет?". Ребята, вы опять американских газет начитались? Не надо их читать. Их можно использовать по-разному, но читать не надо — последнее время это уже не только вредно, но и опасно", – написала Захарова на своей странице в Facebook.Напомним, ранее издание The Washington Post со ссылкой на неназванный источник сообщило, что президент США якобы предоставил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и послу Сергею Кисляку совершенно секретную информацию о запрещенной группировке "Исламское государство". При этом утверждалось, что действия Трампа "вызвали резкую критику со стороны как вашингтонской администрации, так и ее бывших сотрудников".Скандальную статью уже раскритиковали в Вашингтоне. Так, госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Лавров и Трамп на встрече в Вашингтоне не обсуждали источники и методы получения разведывательной информации или военные операции. А в Белом доме материал назвали "лживым", отметив, что президент США и глава МИД РФ обсуждали общие угрозы, с которыми столкнулись обе страны.