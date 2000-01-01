16.05 16:09 MIGnews.com

Порошенко запретил Вконтакте, Яндекс и Одноклассники

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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников".Так, в отношении "Яндекса" на три года введены следующие санкции: блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. Речь идет как о российском "Яндекс", так и "Яндекс.Україна".Подобные санкции сроком на три года введены в отношении "ВКонтакте" и "Одноклассников"."Вид ограничительной меры: запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru)", - говорится в сообщении.Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сказал 112.ua, что ответственные службы, как то киберполиция, СБУ, Госспецсвязь, будут координировать свои действия по контролю за выполнением решения СНБО.Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко подписал указ №133/2017 О решении СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Так, согласно документу, санкции применяются к ряду физических и юридических лиц и будут действовать на протяжении одного года.