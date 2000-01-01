16.05 10:48 MIGnews.com

"Израиль больше не может сносить удары и унижения"

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Министр науки Израиля Офир Акунис заявил, что не примет участия в торжественной церемонии открытия ускорителя элементарных частиц SESAME в Аммане.Речь идет о важном международном научном проекте, для завершения которого потребовалось 20 лет. Израиль вложил в проект 40 миллионов шекелей. В открытии примет участие король Иордании Абдалла, высокопоставленные чиновники из Ирана, Палестинской автономии, Пакистана, Бахрейна и других стран.Министр Акунис принял свое решение в последнюю минуту. Он, таким образом, выражает свой протест против той реакции, которая последовала от Иордании после атаки иорданского террориста в Старом Городе Иерусалима 13 мая. Иордания утверждает, что израильские полицейские без причин убили ее гражданина - в то время как есть запись того, как он бросается с ножом на израильского полицейского.Министр Акунис заявил: “Решение - мое и только мое. Государство более не может сносить удары и унижения. Государство имеет право периодически выражать дипломатический протест. Это - минимум, который оно может сделать, здесь нет нарушения правил”.