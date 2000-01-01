16.04 10:22 MIGnews.com

Правительство Израиля одобрило бюджет укрепления периферии

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Правительство одобрило ряд решений по укреплению периферии, представленных премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром финансов Моше Кахлоном, министром экономики Эли Коэном и министром строительства Йоавом Галантом: полмиллиона шекелей будут переведены населённым пунктам Кирьят-Шмона, Шломи, Метула и Иерухам.Премьер-министр Нетаниягу: "Это важные решения, которые приведут к укреплению периферии и усилению социальной защиты в Израиле. Работа постоянно продолжается.Мы принимаем решения по укреплению населённых пунктов, расположенных вблизи северной границы, внедряя уникальную программу по предоставлению помощи Кирьят-Шмоне, Шломи и Метуле, а также проект по всестороннему укреплению Йерухама. Это важные вести. Я очень взволнован. Мы давно работаем над этим. Я пообещал жителям Кирьят-Шмона, что мы сделаем это, и сегодня мы выполнили обещание. Кирьят-Шмона, Метула и Шломи дороги нам, и мы будем продолжать их укреплять.Новаторское решение по Йерухаму принято в преддверии перевода баз ЦАХАЛа в Негев. Мы создали государственный экономический механизм, который способствует развитию всего региона".Кирьят-Шмона, Шломи и Метула:В рамках инвестиций, включенных в план помощи на 2018-2022 гг., около 100 млн шекелей будут инвестированы в развитие FoodTech в районе Кирьят-Шмона. Город станет национальным центром производства в этой области, что позволит инвестировать десятки миллионов шекелей в реновацию районов и укрепление сейсмоустойчивости зданий. Дополнительные инвестиции направлены на проекты, поддерживающие экономическое и демографическое развитие населённых пунктов, а также деятельность в области науки, энергоэффективности, транспорта, туризма и пр.Иерухам:Этот небольшой, периферийный город необходимо подготовить к быстрому росту населения в связи с переводом баз ЦАХАЛа в Негев. Проект включает программы по укреплению экономики в регионе, созданию рабочих мест, помощи малым и средним бизнесам, развитию промышленности, образования и науки, а также повышению качества социальных услуг. Минстрой представит на утверждение комиссии по планированию и развитию оценку расходов на строительство около 3800 единиц жилья за период с 2018 по 2022 гг.Бюджет проекта составляет около 123 млн шек.