16.04 09:08 MIGnews.com

Россия перебрасывает подкрепления в Сирию

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Два российских военных корабля были замечены при проходе через Босфор вечером в пятницу, 13 апреля.Через Босфор прошел десантный корабль класса Аллигатор с военной техникой на борту. На борту корабля замечены военные грузовики, танки и радары Пелена-1.Вместе с ним прошел большой транспортный корабль Александр Ткаченко, на борту которого находятся скоростные патрульные катера, понтоны и несколько грузовиков.Оба корабля направляются на российскую базу в Тартус.