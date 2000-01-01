Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Россия перебрасывает подкрепления в Сирию 16.04 09:08   MIGnews.com

Россия перебрасывает подкрепления в Сирию

Два российских военных корабля были замечены при проходе через Босфор вечером в пятницу, 13 апреля.

Через Босфор прошел десантный корабль класса Аллигатор с военной техникой на борту. На борту корабля замечены военные грузовики, танки и радары Пелена-1.

Вместе с ним прошел большой транспортный корабль Александр Ткаченко, на борту которого находятся скоростные патрульные катера, понтоны и несколько грузовиков.

Оба корабля направляются на российскую базу в Тартус.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:13
Джонсон говорит, что новых ударов по Сирии не планируется
09:52
Американцы показали беспилотный танкер-стелт
09:19
Папа Франциск сделал заявление по Сирии
08:31
Судью Познански-Кац признали виновной
08:12
Насралла: Израиль ничего не выиграл от атаки на Сирию
07:08
Четверо полицейских ранены в столкновениях с харедим  
06:28
Amazon Prime Video появится в Израиле
05:24
Самая уродливая собака планеты стала моделью
04:37
Турция: пастора из США подозревают в террористических связях
03:27
Facebook увеличила расходы на личную охрану Цукерберга
02:37
У виагры обнаружили необычный побочный эффект
01:21
ОАЭ: Туриста посадили в тюрьму за карикатуру на Мухаммеда
23:54
В Италии продавали дом с мумией на диване
22:33
Создан браслет против изнасилований  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus