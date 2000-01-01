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Джонсон говорит, что новых ударов по Сирии не планируется 16.04 10:13   MIGnews.com

Джонсон говорит, что новых ударов по Сирии не планируется

Глава британского МИДа Борис Джонсон сообщил, что на сегодня нет предложений о нанесении новых ударов по территории арабской страны. Тем не менее, он сказал, что в случае вероятного применения химоружия в будущем - Британия и союзники обсудят ответные меры.

Будут изучены все варианты, уточнил Джонсон. Министр сказал, что целью совместной атаки Америки, Великобритании и Франции было направить сигнал "НЕТ" применению химоружия.

По словам британского министра, режим Башара Асада не настолько глуп, чтобы устроить еще одну химатаку, пишет ВВС.

Стоит отметить, что удары по Сирии не смогли переломить ход конфликта.

Как известно, в ночь на субботу, 14 апреля американский лидер отдал приказ ВС нанести точные удары по объектам, производящим химоружие в Сирии. К операции присоединились Франция и Великобритания.

Россия, Иран, Беларусь и Китай осудили авиаудары по Сирии. Американская сторона заявила о готовности нанести повторный удар, если вновь будет применено химоружие.
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