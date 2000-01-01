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Судью Познански-Кац признали виновной 16.04 08:31   MIGnews.com

Судью Познански-Кац признали виновной

15 апреля дисциплинарный суд признал судью Познански-Кац виновной в “деле об sms”.

В феврале этого года, после ареста Шауля Эловича и Шломо Фильбера, выяснилось, что судья Ронит Познански-Кац обсуждала со следователем из Управления ценных бумаг Израиля конфиденциальную информацию о некоторых обвиняемых .

Судья Ронит Познански-Кац, которая рассматривает это дело, могла вступить в сговор с одним из следователей Управления ценных бумаг Израиля - Эраном Шахамом-Шавитом - совместно с которым обсуждала конфиденциальную информацию от сроков и дат задержаний до оглашения их в зале суда.

Об этом стало известно из скриншотов переписки в приложении WhatsApp, которые оказались в распоряжении журналистов 10-го канала ИТВ.

"Постарайся сделать удивленный вид", - пишет судья.

"Я как раз тренирую удивленное лицо", - ответил следователь.

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Дисциплинарный суд возглавил судья в отставке Ашер Грунис. В состав суда входили бывший судья Верховного Суда Нил Хендель и вице-президент окружного суда Нацерета Эстер Хеллман.

Суд признал Познански-Кац виновной в “поведении, неподобающем статусу судьи”, и “в нарушении этических норм судьи”.

В постановлении дисциплинарного суда говорится: “Согласно признанию судьи Познански-Кац она и представитель обвинения вели переписку о процедуре суда. Такая переписка не должна была осуществляться”.

На настоящий момент не вынесено решения о наказании для судьи Познански-Кац. Решение о наказании будет принято на более позднем этапе.

Следует отметить, что и Познански-Кац и Шахам Шавит отстранены от исполняемых обязанностей.
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