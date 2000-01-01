16.04 08:31 MIGnews.com

Судью Познански-Кац признали виновной

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15 апреля дисциплинарный суд признал судью Познански-Кац виновной в “деле об sms”.В феврале этого года, после ареста Шауля Эловича и Шломо Фильбера, выяснилось, что судья Ронит Познански-Кац обсуждала со следователем из Управления ценных бумаг Израиля конфиденциальную информацию о некоторых обвиняемых .Судья Ронит Познански-Кац, которая рассматривает это дело, могла вступить в сговор с одним из следователей Управления ценных бумаг Израиля - Эраном Шахамом-Шавитом - совместно с которым обсуждала конфиденциальную информацию от сроков и дат задержаний до оглашения их в зале суда.Об этом стало известно из скриншотов переписки в приложении WhatsApp, которые оказались в распоряжении журналистов 10-го канала ИТВ."Постарайся сделать удивленный вид", - пишет судья."Я как раз тренирую удивленное лицо", - ответил следователь.Дисциплинарный суд возглавил судья в отставке Ашер Грунис. В состав суда входили бывший судья Верховного Суда Нил Хендель и вице-президент окружного суда Нацерета Эстер Хеллман.Суд признал Познански-Кац виновной в “поведении, неподобающем статусу судьи”, и “в нарушении этических норм судьи”.В постановлении дисциплинарного суда говорится: “Согласно признанию судьи Познански-Кац она и представитель обвинения вели переписку о процедуре суда. Такая переписка не должна была осуществляться”.На настоящий момент не вынесено решения о наказании для судьи Познански-Кац. Решение о наказании будет принято на более позднем этапе.Следует отметить, что и Познански-Кац и Шахам Шавит отстранены от исполняемых обязанностей.