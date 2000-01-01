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16.04 21:43   MIGnews.com

Минтранс усилит работу общественного транспорта

Утром 18 апреля, в День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, Министерство транспорта усилит работу автобусных маршрутов к армейским кладбищам. Остальные автобусные линии будут курсировать в обычном режиме до вечера, когда работа автобусных маршрутов будет скорректирована в преддверии праздничных мероприятий Дня независимости.

Произойдут изменения в некоторых автобусных маршрутах в связи с перекрытием части улиц в разных городах страны на время проведения праздничных мероприятий. Интенсивность работы автобусных маршрутов, ведущих к местам проведения мероприятий Дня независимости будет усилена. Ночные автобусы будут функционировать в полном режиме.

В День независимости (четверг, 19 апреля), автобусы по всей стране начнут курсировать с 7:00 утра. До 17:00 работа общественного транспорта будет осуществляться в сокращенном, праздничном режиме. Начиная с 17:00, постепенно общественный транспорт будет возвращаться к обычному расписанию. Ночные автобусы будут курсировать и на исходе Дня независимости.

Автобусные маршруты, соединяющие населенные пункты с железнодорожными станциями, будут функционировать в сокращенном режиме. Специальные автобусы, развозящие сотрудников заводов в промзоны, а также студентов и школьников в учебные заведения, в этот день не будут осуществлять поездки.

В связи с проведением мероприятий Дня независимости, с 15:00 до 23:00 будут перекрыты центральные улицы Тель-Авива, а также закрыт автобусный терминал "Арлозоров". По этой причине произойдут изменения в работе городских и междугородних рейсов общественного транспорта в Тель-Авиве. На эти часы будет прекращена работа автобусного маршрута № 480 (Тель-Авив - Иерусалим). Вместо этого можно будет воспользоваться автобусом № 405 и поездом.

Минтранс рекомендует заблаговременно проверить расписание работы общественного транспорта в вашем населенном пункте.
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