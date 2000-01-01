16.04 21:34 MIGnews.com

"Моссад" провел мероприятие по случаю 70-летия Израиля

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В Ведомстве разведки и специальных операций состоялось вчера специальное мероприятие, посвященное 70-летию государства Израиль, на котором глава "Моссада" Йоси Коэн вручил знаки отличия за проведение крупных новаторских операций.Глава "Моссада" сказал, что отмеченные операции подтверждают, что вверенное ему ведомство располагает широким спектром оперативных возможностей, уникальными средствами и талантливыми специалистами, что привело к важным достижениям, которые внесли значительный вклад в укрепление безопасности Израиля.