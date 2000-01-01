Китай планирует строить реакторы для Ирана

Пекин и Тегеран ведут переговоры о создании китайскими специалистами нескольких небольших ядерных реакторов, которые Иран, среди прочего, сможет использовать для создания собственных атомных подлодок.
Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на иранского законодателя Моджтаба Занной, который возглавляет Комитет по вопросам ядерной энергетики при правительстве Ирана.
По данным издания, Занноу в интервью журналистам Fars заявил, что китайская сторона приветствовала эту идею, и в связи с этим, вопрос будут решать на высочайшем уровне.
Отметим, что данное заявление было озвучено на фоне обещаний американского президента Дональда Трампа о том, что США выйдут из ядерного соглашения, ранее заключенного с Тегераном, поскольку Иран нарушает его условия.