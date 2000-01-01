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Китай планирует строить реакторы для Ирана | Фото:17.04 05:27   MIGnews.com

Китай планирует строить реакторы для Ирана

Пекин и Тегеран ведут переговоры о создании китайскими специалистами нескольких небольших ядерных реакторов, которые Иран, среди прочего, сможет использовать для создания собственных атомных подлодок.

Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на иранского законодателя Моджтаба Занной, который возглавляет Комитет по вопросам ядерной энергетики при правительстве Ирана.

По данным издания, Занноу в интервью журналистам Fars заявил, что китайская сторона приветствовала эту идею, и в связи с этим, вопрос будут решать на высочайшем уровне.

Отметим, что данное заявление было озвучено на фоне обещаний американского президента Дональда Трампа о том, что США выйдут из ядерного соглашения, ранее заключенного с Тегераном, поскольку Иран нарушает его условия.
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