Амсалем боится, что новый закон расколет коалицию

Сегодня председатель парламентской коалиции Давид Амсалем выразил опасения по поводу нового закона, нацеленного на ограничение полномочий Высшего суда. По его словам, "такое нововведение может сказаться на судьбе коалиции".
В эфире израильского радио он подчеркнул, что "всегда есть соломинка, из-за которой сломается позвоночник верблюда", а законопроект, который позволит Кнессету обходить решения Высшего суда имеет все шансы стать такой соломинкой.
Отметим, что ранее Амсалем уже заявлял, что не примет реализацию права вето партией "Кулану", хотя соответствующее право было предоставлено ей соглашением о формировании парламентской коалиции в 2015 году.
В свою очередь, представители партии "Кулану" утверждают, что боятся распада коалиции и готовы к выборам в любой момент.