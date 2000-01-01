Мэй оправдалась перед правительством за удар по Сирии
Премьер-министр Британии Тереза Мэй оправдалась перед государственным правительством за несогласованный авиаудар по Сирии, а также обьяснила, почему действие совершили до окончания расследования химатаки в Думе.
"Это не вмешательство в вооружённый конфликт и это не попытка сменить режим в Сирии. Это ограниченный удар с целью прекратить страдания сирийского населения путём ликвидации возможности сирийского правительства по использованию химического оружия. И мы опубликовали правовые основания для этой операции", - передали слова Мэй на RT.
По словам Премьер-миристра Британии, события в Сирии подходили под государственные требования вмешательства по всем трем пунктам: наличие убедительных доказательств, принятых международным сообществом и чрезвычайная гуманитарная ситуация в Сирии. Вторым требованием было отсутствие альтернативы подобному вмешательству. И третьей причиной, почему британские воздушные силы участвовали в военноой операции в Сирии, стала необходимость в спасении человеческих жизней.
Также Тереза Мэй заявила, что атака на сирийские базы, способствующие производству химоружия, была совершена до окончания расследования экспертов ОЗХО по причине твердой уверенности в виновности сирийской власти в совершении химической атаки на мирное население, так как "инспекторы организации уже четыре раза регистрировали предыдущие химатаки и пришли к выводу, что ответственность лежит на сирийском режиме".