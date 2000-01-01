Израиль не договорился с Угандой о депортации мигрантов
Представитель правительства, имя которого так и не было озвучено в официальном порядке, провел в Уганде одиннадцать дней. Однако ему так и не удалось убедить власти Уганды принять существенное количество африканских мигрантов, которые должны быть депортированы из Израиля.
Напомним, что 10 апреля, Высший суд справедливости (БАГАЦ) распорядился предоставить государству пять дней для достижения соглашения с любой третьей страной, которая была бы согласна принять африканских нелегалов, депортируемых из Израиля.
Отметим, что Верховный суд вынес решение об освобождение после того, как соглашение о депортации мигрантов в африканское государство осталось неподписанным.
Мигранты были помещены в Саароним после того, как отказались покинуть Израиль добровольно.
Ранее 4 апреля из тюрьмы "Саароним" были освобождены 58 мигрантов из стран Африки, которым ранее было предложено выехать в Руанду. Освобожденным нелегалам было запрещено селиться и работать в семи городах Израиля, где отмечена наиболее высокая концентрация мигрантов, в частности – в Тель-Авиве.
13 апреля правительство Уганды положительно ответило на просьбу Израиля принять 500 просителей убежища из Еврейского государства. Речь идет о гражданах Эритреи и Судана. Однако соглашение с этой страной еще не заключено.
В воскресенье вечером дипломатические источники указали, что имя спецпосланника не озвучивалось, поскольку раньше он занимал высокую должность в ШАБАКе, но сам факт его возвращения свидетельствует о том, что препятствия на пути к заключению договоренности не были преодолены.