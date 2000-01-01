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Израиль не договорился с Угандой о депортации мигрантов | Фото:16.04 18:51   MIGnews.com

Израиль не договорился с Угандой о депортации мигрантов

Представитель правительства, имя которого так и не было озвучено в официальном порядке, провел в Уганде одиннадцать дней. Однако ему так и не удалось убедить власти Уганды принять существенное количество африканских мигрантов, которые должны быть депортированы из Израиля.

Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает The Times of Israel.

Напомним, что 10 апреля, Высший суд справедливости (БАГАЦ) распорядился предоставить государству пять дней для достижения соглашения с любой третьей страной, которая была бы согласна принять африканских нелегалов, депортируемых из Израиля.

Также сообщается, что 207 незаконных мигрантов из Эритреи, Сомали и Судана были освобождены из тюрьмы Саароним по решению БАГАЦа.

Отметим, что Верховный суд вынес решение об освобождение после того, как соглашение о депортации мигрантов в африканское государство осталось неподписанным.

Мигранты были помещены в Саароним после того, как отказались покинуть Израиль добровольно.

Ранее 4 апреля из тюрьмы "Саароним" были освобождены 58 мигрантов из стран Африки, которым ранее было предложено выехать в Руанду. Освобожденным нелегалам было запрещено селиться и работать в семи городах Израиля, где отмечена наиболее высокая концентрация мигрантов, в частности – в Тель-Авиве.

13 апреля правительство Уганды положительно ответило на просьбу Израиля принять 500 просителей убежища из Еврейского государства. Речь идет о гражданах Эритреи и Судана. Однако соглашение с этой страной еще не заключено.

В воскресенье вечером дипломатические источники указали, что имя спецпосланника не озвучивалось, поскольку раньше он занимал высокую должность в ШАБАКе, но сам факт его возвращения свидетельствует о том, что препятствия на пути к заключению договоренности не были преодолены.
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